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Филипп Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Филипп Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
79-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
17.06.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 488
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Агриппина Иванова
Отец - Иван Григорьев, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Евдокия Яковлева (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Феодора Михайлова, крестьянка (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Филипп Иванов, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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