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Параскева Васильева??

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Параскева Васильева??
Тип записи
о рождении
Номер записи
77-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.06.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Онучево (Козаково), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
17.06.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 487
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Федор Федоров
Отец - Федор Алексеев, крестьянин (д. Онучево (Козаково), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Гликерия Тимофеева (д. Онучево (Козаково), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Евграф Верховский, Означенной церкви паномарь (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Параскева Васильева??, крестьянская вдова (д. Онучево (Козаково), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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