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Акилина Федорова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Акилина Федорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
75-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.
Дата крещения
20.05.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 487
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Александра Капитонова
Отец - Капитон Иванов, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Матрена Владимирова (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Акилина Федорова, крестьянка (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Василий Владимиров, крестьянин (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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