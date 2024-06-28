Капитон Иванов
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Капитон Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 75-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 18.05.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 20.05.1864
- Священнослужители
- священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 487
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Александра Капитонова
Отец - Капитон Иванов, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Матрена Владимирова (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Акилина Федорова, крестьянка (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Воспр. - Василий Владимиров, крестьянин (д. Мясниково, Вареевская вол., Вязниковский у., Владимирская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
- Примечание / Дополнительно
- Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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