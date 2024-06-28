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Анастасия Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Анастасия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
72-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Поддубново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
10.05.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 487
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Димитрий Михайлов
Отец - Михаил Федоров, крестьянин (д. Поддубново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анастасия Иванова (д. Поддубново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Николай Ильин, крестьянин (д. Поддубново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Татьяна Владимирова, крестьянка (д. Поддубново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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