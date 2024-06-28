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Иван Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
71-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.05.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
10.02.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 487
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Гликерия Иванова
Отец - Иван Васильев, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Параскева Ульянова (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ирина Ульянова, крестьянская вдова (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Николай Якимов, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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