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Дарья Петрова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Дарья Петрова
Тип записи
о рождении
Номер записи
63-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.04.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
17.04.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 485
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Симеон Михайлов
Отец - Михаил Евграфов, крестьянин (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Евдокия Петрова (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Василий Петров, крестьянин (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Дарья Петрова, крестьянская девица (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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