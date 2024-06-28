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Мария Васильева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Мария Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
60-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.04.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
11.04.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев , дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 485
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Василий Константинов
Отец - Константин Васильев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Александра Гаврилова (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Мария Васильева, крестьянская девица (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Симеон Симеонов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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