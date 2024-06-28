Василий Константинов
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Василий Константинов
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 60-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 09.04.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Нас. пункт приписки
- д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 11.04.1864
- Священнослужители
- священник Александр Петров Лебедев , дьячек Петр Стефанов Велтистов
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 485
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Василий Константинов
Отец - Константин Васильев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Александра Гаврилова (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Мария Васильева, крестьянская девица (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Симеон Симеонов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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