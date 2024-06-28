Ирина Иванова
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Ирина Иванова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 59-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 08.04.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Нас. пункт приписки
- д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 10.04.1864
- Священнослужители
- священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 485
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Ирина Иванова
Отец - Иван Васильев, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Евдокия Иванова (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Александра Васильева, крестьянская девица (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Стефан Петров, крестьянин (д. Лубеньки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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