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Харлампий Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Харлампий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
52-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.03.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
28.03.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 484
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 жен
Урожд. - Мария Гордиева
Отец - Гордий Васильев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Татьяна Иванова (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ульяна Филиппова, крестьянка (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Харлампий Васильев, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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