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Андрей Александров

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Андрей Александров
Тип записи
о рождении
Номер записи
50-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.03.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
27.03.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 484
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Матрена Андреева
Отец - Андрей Александров, крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Дарья Мокеева (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Иван Хрисанфов, крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Мария Михайлова, крестьянка (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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