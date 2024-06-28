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Яков Евгениев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Яков Евгениев
Тип записи
о рождении
Номер записи
47-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
22.03.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 484
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Матрена Якимова
Отец - Яким Евгениев, крестьянин (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Пелагия Евгениева, крестьянка (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Яков Евгениев, крестьянин (д. Харино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Комментарий наборщика
"сказались подметная"
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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