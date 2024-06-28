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Екатерина Капитонова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Екатерина Капитонова
Тип записи
о рождении
Номер записи
41-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.03.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
05.03.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 483
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Василий Ефимов
Отец - Ефим Петров, крестьянин (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Екатерина Капитонова (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Василий Петров, крестьянский сын (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Стефанида Александрова, солдатка (д. Шолохово, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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