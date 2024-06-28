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Домна Григорьева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Домна Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
39-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.03.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
05.03.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский , дьячек Гавриил Андреев Олеринский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 483
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Дарья Стефанова
Отец - Стефан Фаддеев, крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Домна Григорьева (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Александра Павлова, крестьянка (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Георгий Симеонов, крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Выпис. 31/12/28
Примечание / Дополнительно
Выпис. 31/12/28
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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