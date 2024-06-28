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Анна Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
37-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
25.02.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 482
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Евдокия Митрофанова
Отец - Митрофан Максимов, крестьянин (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анна Иванова (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Василий Максимов, крестьянин (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ирина Максимова, крестьянка (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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