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Анна Савельева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Анна Савельева
Тип записи
о рождении
Номер записи
35-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Петельниково (Постельниково), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
23.02.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 482
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Евдокия Григорьева
Отец - Григорий Симеонов, крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анна Георгиева (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Савельева, крестьянка (д. Петельниково (Постельниково), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - П.. Тимофеев, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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