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Анна Георгиева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Анна Георгиева
Тип записи
о рождении
Номер записи
35-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
23.02.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 482
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Евдокия Григорьева
Отец - Григорий Симеонов, крестьянин (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анна Георгиева (д. Шелыгино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Савельева, крестьянка (д. Петельниково (Постельниково), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - П.. Тимофеев, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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