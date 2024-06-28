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Анисья Разумникова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Анисья Разумникова
Тип записи
о рождении
Номер записи
34-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
23.02.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский , дьячек Петр Иванов Казанский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 482
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Евдокия Михайлова
Отец - Михаил Павлов, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Анисья Разумникова (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Матрена Денисова, крестьянская девица (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Михаил Прохоров, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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