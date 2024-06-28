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Иван Дмитриев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Иван Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер записи
32-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
18.02.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 482
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Евдокия Васильева
Отец - Василий Иванов, крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Мария Андреева (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Агафья Иванова, крестьянка (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Иван Дмитриев, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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