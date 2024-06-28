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Устинья Стефанова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Устинья Стефанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
31-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
18.02.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев , дьячек Петр Стефанов Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 481
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Иван Алексеев
Отец - Алексей Иванов, крестьянин (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Ксения Васильева (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Спиридон Алексеев, крестьянский сын (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Устинья Стефанова, крестьянская дочь (д. Рудино, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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