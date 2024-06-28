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Анна Алексеева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Анна Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
26-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
08.02.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 481
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Мариамна Алексеева
Отец - Алексей Трофимов, крестьянин (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Ксения Николаева (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Анна Алексеева, крестьянская дочь (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Кузьма Иванов, крестьянский сын (д. Куницино (Криковщина), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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