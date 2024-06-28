Игнат Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнат Кириллов

Игнат Кириллов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Игнат Кириллов
Тип записи
о рождении
Номер записи
25-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
08.02.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 481
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Харлампий Георгиев
Отец - Георгий Силуанов, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Мавра Павлова (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Акилина Павлова, крестьянская девица (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Игнат Кириллов, крестьянин (д. Фролки, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Евграф Стефанов Верховский
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close