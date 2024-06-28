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Ксения Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Ксения Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
22-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Нас. пункт приписки
д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
06.02.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 480
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Федор Михайлов
Отец - Михаил Алексеев, крестьянин (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Ксения Иванова (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Алексей Антонов, крестьянский сын (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Екатерина Наумова, крестьянская дочь (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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