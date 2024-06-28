Михаил Алексеев
Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
- ФИО
- Михаил Алексеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 22-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 04.02.1864
- Приход
- Покровская ц.
- Губерния прихода
- Костромская
- Уезд прихода
- Юрьевецкий
- Место прихода
- Пельно-Покров
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
- Дата крещения
- 06.02.1864
- Священнослужители
- священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский
- Архивный код
- ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 480
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Федор Михайлов
Отец - Михаил Алексеев, крестьянин (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Ксения Иванова (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Алексей Антонов, крестьянский сын (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Екатерина Наумова, крестьянская дочь (д. Богданово (Молитвино), Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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- Индексация данных проведена Владимиром Уховым
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