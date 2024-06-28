Георгий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргий Васильев

Георгий Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Георгий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
19-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.02.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
03.02.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 480
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Иоанн Георгиев
Отец - Георгий Васильев, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Александра Максимова (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Василий Григорьев, крестьянин (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Ефросинья Васильева, крестьянка (д. Малиново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Владимиром Уховым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close