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Мария Сергеева

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Мария Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
15-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.01.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
24.01.1864
Священнослужители
священник Гавриил Андреев Олеринский, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 479
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Мария Стефанова
Отец - Стефан Мартынов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Дарья Сергеева (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Василий Ефимов, крестьянин (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Мария Сергеева, крестьянка (д. Никоново, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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