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Матрена Миронова

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Матрена Миронова
Тип записи
о рождении
Номер записи
12-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.01.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
15.01.1865
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский, дьячек Петр Велтистов
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 479
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Макарий Авксентиев
Отец - Авксентий Авксентиев, крестьянин (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Евдокия Васильева (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Григорий Федоров, крестьянин (с. Пельно-Покров, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Матрена Миронова, крестьянская девица (д. Вадищево, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
Примечание / Дополнительно
Пономарь Анатолий Иванов Смирнитский
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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