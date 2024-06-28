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Петр Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Пельно за 1864 год
ФИО
Петр Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
05-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1864
Приход
Покровская ц.
Губерния прихода
Костромская
Уезд прихода
Юрьевецкий
Место прихода
Пельно-Покров
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.
Дата крещения
07.01.1864
Священнослужители
священник Александр Петров Лебедев, дьякон Иоанн Орнатский
Архивный код
ГАИО (Иваново), ф.600, оп.1, д.3, лист: 478
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Синклитикия Григорьева
Отец - Григорий Филиппов, крестьянин (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Мать - Евдокия Алексеева (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Марфа Алексеева, крестьянская дочь (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Петр Иванов, крестьянский сын (д. Стрюково, Покровская вол., Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Примечание: Выдано справка 26/06/1929
Примечание / Дополнительно
Выдано справка 26/06/1929
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Индексация данных проведена Владимиром Уховым

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