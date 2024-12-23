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Малыгин Тихон Михайлов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Малыгин Тихон Михайлов
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
70-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
14.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 386об
Полная запись МК
Счёт умерших: 31 жен
Умерш. - Малыгина Гликерия Тихонова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Малыгин Тихон Михайлов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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