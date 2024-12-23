Фомин Иоанн Свиридова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Иоанн Свиридова

Фомин Иоанн Свиридова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Фомин Иоанн Свиридова
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
68-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
13.08.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата смерти
13.08.1907
Возраст (месяцев)
2
Причина смерти
слаборожд.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 385об-386
Полная запись МК
Счёт умерших: 38 муж
Умерш. - Фомин Иоанн Свиридова (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Фомин Свиридий Фёдоров, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.