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Пшеницын Кондрат Филиппов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Пшеницын Кондрат Филиппов
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
66-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.07.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин
Дата смерти
27.07.1907
Возраст (лет)
65
Причина смерти
от горячки
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 385об-386
Полная запись МК
Счёт умерших: 36 муж
Умерш. - Пшеницын Кондрат Филиппов, крестьянин
Примечание: Рязанской губ.Ягорьевского у. Архангельской вол.д.Мавриной?
Примечание / Дополнительно
Рязанской губ.Ягорьевского у. Архангельской вол.д.Мавриной?
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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