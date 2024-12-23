Пшеницын Кондрат Филиппов
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Пшеницын Кондрат Филиппов
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 66-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 27.07.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата смерти
- 27.07.1907
- Возраст (лет)
- 65
- Причина смерти
- от горячки
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 385об-386
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 36 муж
Умерш. - Пшеницын Кондрат Филиппов, крестьянин
Примечание: Рязанской губ.Ягорьевского у. Архангельской вол.д.Мавриной?
- Примечание / Дополнительно
- Рязанской губ.Ягорьевского у. Архангельской вол.д.Мавриной?
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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