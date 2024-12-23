Гнездилов Пётр Тихонов
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Гнездилов Пётр Тихонов
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 62-с
- Роль персоны
- Отец умерш.
- Дата события
- 20.07.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 384об-385
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 33 муж
Умерш. - Гнездилов Антоний Петров (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Гнездилов Пётр Тихонов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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