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Павлов Александр Егоров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Павлов Александр Егоров
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
41-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
бывший дворовый чел.
Дата смерти
29.05.1907
Возраст (лет)
98
Причина смерти
от водянки
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 380об-381
Полная запись МК
Счёт умерших: 23 муж
Умерш. - Павлов Александр Егоров, бывший дворовый чел.
Примечание: Деревни Сальково Тульской губ. Виневского уезд Толстовской волости
Примечание / Дополнительно
Деревни Сальково Тульской губ. Виневского уезд Толстовской волости
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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