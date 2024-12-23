Годовиков Константин Артемиев
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Годовиков Константин Артемиев
- Пол
- М
- Тип записи
- о смерти
- Номер в справочнике
- 39-с
- Роль персоны
- Умерш.
- Дата события
- 26.05.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Нас. пункт приписки
- д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата смерти
- 26.05.1907
- Возраст (недель)
- 3
- Причина смерти
- слаборожден.
- Священнослужители
- Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 380об-381
- Полная запись МК
- Счёт умерших: 21 муж
Умерш. - Годовиков Константин Артемиев (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Годовиков Артемий Михайлов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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