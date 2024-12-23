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Скуднеев Ефим Иванов

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Скуднеев Ефим Иванов
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
38-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
23.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 380об-381
Полная запись МК
Счёт умерших: 18 жен
Умерш. - Скуднеева Александра Ефимова (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Скуднеев Ефим Иванов, крестьянин собственник (д. Каверино, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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