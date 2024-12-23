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Соколов Иван Макаров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Соколов Иван Макаров
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
36-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
17.05.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 379об-380
Полная запись МК
Счёт умерших: 20 муж
Умерш. - Соколов Иван Иванов
Отец умерш. - Соколов Иван Макаров, государственный крестьянин
Примечание: гос.крестьянин с.Гнилуши
Примечание / Дополнительно
гос.крестьянин с.Гнилуши
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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