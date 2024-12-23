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Соболев Яков Федоров

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Соболев Яков Федоров
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
35-с
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 379об-380
Полная запись МК
Счёт умерших: 16 жен
Умерш. - Соболева Наталья Яковлева (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Соболев Яков Федоров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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