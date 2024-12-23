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Немахова Татьяна Афанасьева

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Немахова Татьяна Афанасьева
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
34-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.04.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата смерти
25.04.1907
Возраст (лет)
1
Причина смерти
слаборожден.
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 379об-380
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 жен
Умерш. - Немахова Татьяна Афанасьева (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Немахов Афанасий Васильев, государственный крестьянин (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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