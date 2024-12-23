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Паршинцев Иоанн Николаев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Паршинцев Иоанн Николаев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
25-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата смерти
24.02.1907
Возраст (лет)
4
Причина смерти
от дефтирии
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 377об-378
Полная запись МК
Счёт умерших: 15 муж
Умерш. - Паршинцев Иоанн Николаев (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Паршинцев Николай Захаров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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