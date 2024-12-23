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Соболев Фёдор Тимофеев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Соболев Фёдор Тимофеев
Пол
М
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
21-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
16.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата смерти
16.02.1907
Возраст (месяцев)
5
Причина смерти
от дефтирии
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 376об-377
Полная запись МК
Счёт умерших: 11 муж
Умерш. - Соболев Фёдор Тимофеев (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Соболев Тимофей Антонов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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