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Яблонских Акилина Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Яблонских Акилина Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
13-с
Роль персоны
Умерш.
Дата события
06.02.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата смерти
06.02.1907
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
от коклюша
Священнослужители
Совершал погребение: священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 375об-376
Полная запись МК
Счёт умерших: 7 жен
Умерш. - Яблонских Акилина Иванова (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Отец умерш. - Яблонских Иван Парфирьев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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