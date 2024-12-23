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Хорьков Иван Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Хорьков Иван Васильев
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
27-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
12.11.1907
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 373об
Полная запись МК
Счёт браков: (27)
Жених - Хорьков Иван Васильев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кочергина Вера Стефанова, кр. собственница (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Комментарий наборщика
стр. в МК без стр. поручителей
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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