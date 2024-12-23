Мочалова Пелагея Васильева
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Мочалова Пелагея Васильева
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 26-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 09.11.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- государственная крестьянка
- Нас. пункт приписки
- с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата брака
- 09.11.1907
- Возраст (лет)
- 17
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 373об
- Полная запись МК
- Счёт браков: (26)
Жених - Любимов Павел Семёнов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мочалова Пелагея Васильева, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
- Комментарий наборщика
- стр. в МК без стр. поручителей
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- Источник
- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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