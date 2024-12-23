Легостаева Марфа Таеринова?
Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
- ФИО
- Легостаева Марфа Таеринова?
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 23-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 09.11.1907
- Приход
- Никольская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Бобровский
- Место прихода
- Паршиновка
- Статус персоны
- кр. собственница
- Нас. пункт приписки
- д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
- Дата брака
- 09.11.1907
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
- Архивный код
- ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 372об-373
- Полная запись МК
- Счёт браков: (23)
Жених - Годовиков Иван Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Легостаева Марфа Таеринова?, кр. собственница (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Фомин Спиридон Федоров, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Годовиков Гавриил Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Василий Гаврилов Легостаев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Скуднеев Ефим Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой
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