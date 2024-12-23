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Немахов Яков Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Немахов Яков Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
22-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
09.11.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 372об-373
Полная запись МК
Счёт браков: (22)
Жених - Фомин Андрей Марков, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Хорькова Анна Григорьева, кр. собственница (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Фомин Тихон Матвеев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фомин Николай Ефимов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Холяев Григорий Григорьев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Немахов Яков Васильев, государственный крестьянин (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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