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Фомин Степан Марков

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Фомин Степан Марков
Пол
М
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
21-б
Роль персоны
Жених
Дата события
09.11.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
09.11.1907
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 372об-373
Полная запись МК
Счёт браков: (21)
Жених - Фомин Степан Марков, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Холяева Варвара Иванова, кр. собственница (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Фомин Георгий Ефимов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Немахов Афанасий Васильев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Холяев Дмитрий Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Холяев Иван Иванов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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