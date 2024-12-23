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Травина Ксения Иванова

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Травина Ксения Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
20-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственная крестьянка
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
28.10.1907
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 371об-372
Полная запись МК
Счёт браков: (20)
Жених - Ширяев Игнат Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Травина Ксения Иванова, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Соболев Илья Иустинов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Шеховцов Илья Иванов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дербенёв Гавриил Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Травин Василий Федоров, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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