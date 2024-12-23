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Скулков Родион Георгиев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Скулков Родион Георгиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
19-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
крестьянин собственник
Нас. пункт приписки
д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
28.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 371об-372
Полная запись МК
Счёт браков: (19)
Жених - Малыгин Василий Михайлов, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Нестерова Наталья Евдокимова, крестьянка (д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Скулков Родион Георгиев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитриев Митрофан Николаев, крестьянин собственник (д. Петровка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нестеров Андрей Евдокимов, крестьянин собственник (д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Суханов Иосиф Антонов, крестьянин собственник (д. Алексеевка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

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