Шехавцов Илья Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШехавцов Илья Васильев

Шехавцов Илья Васильев

Из справочника
Метрическая книга с.Паршиновка за 1907 год
ФИО
Шехавцов Илья Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
17-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1907
Приход
Никольская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Бобровский
Место прихода
Паршиновка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.
Дата брака
28.10.1907
Священнослужители
священник Митрофан Иосифов , псаломщик Павел Ермолаев
Архивный код
ГАЛО (Липецк), ф.289, оп.1, д.4, лист: 370об-371
Полная запись МК
Счёт браков: (17)
Жених - Соболев Семён Гаврилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ширяева Александра Федорова, государственная крестьянка (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Соболев Андрей Гаврилов, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель жениха №2 - Юров Герасим Казьмин, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №1 - Шехавцов Илья Васильев, государственный крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Свидетель невесты №2 - Юров Аким Казьмин, крестьянин (с. Паршиновка, Александровская вол., Бобровский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
МК восстанавливалась, страницы видно вырванными были, поэтому есть подозрение что стр 371 не соответствует страницы 370об.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Еленой Иноземцевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.